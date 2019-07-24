ЧП в Ярославле: у брагинской девятиэтажки отошла часть фасада

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-24T16:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

У брагинской девятиэтажки в Ярославле начал разрушаться фасад. ЧП произошло в корпусе №2 дома №21 на улице Труфанова. От вертикали отклонился пилон, украшающий стену здания. Многоэтажка расположена рядом с торговым центром «Победа», ежедневно мимо него проходят сотни пешеходов, проезжают машины. Кроме того, в самом доме на первом этаже расположены детская и взрослая поликлиники, врачебно-физкультурный диспансер. Если куски стены упадут вниз, могут пострадать люди.

Жители дома обратились с жалобой в муниципальную жилищную инспекцию. 24 июля на место происшествия выехала комиссия из представителей территориальной администрации Дзержинского района и управляющей организации. - Дом был построен в 1985 году, в нём более 300 квартир. Он давно находится у нас на контроле. Имеется экспертное заключение, что фасад требует капитального ремонта. Так как собственники выбрали накопление средств на капремонт на спецсчету, решение о проведении капремонта фасада должны принимать они. Но пока решения нет, а денежные средства расходуются на другие нужды, — пояснила заместитель директора управляющей компании по техническим вопросам Марина Калачинская.

Тем не менее, чтобы не допускать несчастья, было принято решение о проведении аварийного ремонта силами управдома. Здесь выставили ограждение. Все опасные участки фасада будут отбиты, отклонившийся пилон уже разобрали. При этом территориальная администрация проведет собрание с жильцами дома, на котором попытается их убедить в необходимости проведения капитальных работ на фасаде.

ИСТОЧНИК KP.RU