В Рыбинске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку
С места ДТП пострадавшую увезли в больницу
В Рыбинске сбили девушку.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Рыбинске сбили 17-летнюю девушку. ДТП произошло 24 июля в 9.40 на проспекте генерала Батова. По предварительной информации, ВАЗ-21102 наехал на пешехода, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП девушка была госпитализирована. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.
За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв. По факту аварии идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU