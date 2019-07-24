2019-07-24T15:41:25+03:00
Происшествия

В Рыбинске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку

С места ДТП пострадавшую увезли в больницу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Рыбинске сбили девушку.В Рыбинске сбили девушку.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Рыбинске сбили 17-летнюю девушку. ДТП произошло 24 июля в 9.40 на проспекте генерала Батова. По предварительной информации, ВАЗ-21102 наехал на пешехода, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП девушка была госпитализирована. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв. По факту аварии идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в Ярославле: у брагинской девятиэтажки отошла часть фасада
Мусорный полигон на границе Ярославской и Владимирской областей строить не планируют
В Ярославле контора-должник выплатила долг перед другой фирмой недвижимостью
В Ярославле выявили опасные картодромы
Что известно о семьях избивших подростка в Рыбинске девочек
Нового худрука ярославского Волковского театра выберут с помощью конкурса
Во время семейного застолья ярославец украл ключи от авто и угнал его
Мнение ярославцев должны учесть при строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище
В Ярославле мужчина воровал из подъездов целые секции почтовых ящиков
Бывший глава ярославского облизбиркома Денис Васильев досрочно освобожден из колонии
Новый заместитель мэра Ярославля приехал из Перми
Ярославские синоптики прогнозируют в эти выходные шторм
Ярославну, которая прописала в своем доме мигрантов, осудили
В Ярославской области мужчину осудили из-за вырубки лесных насаждений
Ярославцы в шоке от условий в детском лагере «Молодая гвардия»
Для школ в отдаленных районах Ярославской области закупили автобусы
Ярославцу, которого задержали с партией героина, грозит до 10 лет тюрьмы
Во Фрунзенском районе Ярославля в разгар рабочего дня сгорела машина
В Ярославле из-за сработавшей сигнализации чуть не эвакуировали Альтаир
Ярославские чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств
День города в Рыбинске будет посвящен театру: программа мероприятия