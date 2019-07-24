В Рыбинске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-24T15:41:25+03:00

С места ДТП пострадавшую увезли в больницу

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В Рыбинске сбили 17-летнюю девушку. ДТП произошло 24 июля в 9.40 на проспекте генерала Батова. По предварительной информации, ВАЗ-21102 наехал на пешехода, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП девушка была госпитализирована. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв. По факту аварии идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU