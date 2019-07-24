В Ярославле выявили опасные картодромы

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-24T15:10:51+03:00

Оказалось, что на ярославских картодромах не всегда безопасно. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославле выявили опасные аттракционы-картинги. Один находятся на улице Подзеленье, второй - на Даманском острове. Нарушения обнаружила комиссия, в которую вошли представители региональной инспекции адмтехнадзора и прокуратуры области.

- Нарушено около десяти обязательных требований, от которых напрямую зависит безопасность граждан, – рассказал заместитель руководителя инспекции Илья Тюрганов.

Среди нарушений - превышение максимального скоростного режима, который установлен на уровне 30 километров в час, к вождению допускались дети младше 10 лет, хотя карты не оборудованы регулируемыми ремнями безопасности, покрытие трассы не соответствует требованиям, не исключен случайный выезд карта за пределы трассы, выявлен свободный доступ посетителей в опасные зоны, при этом на аттракционах нет средств оказания первой медицинской помощи и документов, подтверждающих безопасность развлечения, не подтверждена квалификация сотрудников, осуществляющих допуск посетителей к поездкам.

Более того, выяснилось, что один из участков земли, на котором работает картодром, предоставлен мэрией в аренду под автостоянку, а не для размещения аттракциона.

Сейчас по факту выявленных нарушений проводится административное расследование, возбуждены дела об административном правонарушении по которым организаторам аттракциона грозит штраф - до 300 тысяч рублей. В адрес мэрии Ярославля направлено представление о принятии мер по обеспечению использования земельного участка по целевому назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU