Что известно о семьях избивших подростка в Рыбинске девочек

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-24T15:18:56+03:00

Люди узнают «героинь» видео и советуют им не выходить из дома

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Жители Рыбинска узнают «героинь» видео, на котором жестоко избивают подростка в Рыбинске. Все участники уже известны, отец пострадавшего ребенка написал заявление в полицию, делом заинтересовался следственный комитет.

- Это ужас! Одна из девочек из нашего класса, - пишет Екатерина Цветкова. - Мать не пьяница и не наркоманка, вроде обычная женщина. По поведению девочки всегда было понятно, что это еще цветочки, а вот теперь ягодки…

Напомним, скандал разгорелся из-за видео, на котором две девочки и их приятель запинывают подростка. Ребенок вопит от боли, пока его сверстники смеются и прыгают по голове своей жертвы. Жители Рыбинска хотят устроить самосуд. Главные действующие лица удалили страницы из соцсетей, но люди советуют им не появляться на улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/722003" frameborder="0"></iframe> (18+)Не дети, а звери: в Ярославской области девочки-подростки жестоко избили сверстника.

ИСТОЧНИК KP.RU