Что известно о семьях избивших подростка в Рыбинске девочек
Жители Рыбинска узнают «героинь» видео, на котором жестоко избивают подростка в Рыбинске. Все участники уже известны, отец пострадавшего ребенка написал заявление в полицию, делом заинтересовался следственный комитет.
- Это ужас! Одна из девочек из нашего класса, - пишет Екатерина Цветкова. - Мать не пьяница и не наркоманка, вроде обычная женщина. По поведению девочки всегда было понятно, что это еще цветочки, а вот теперь ягодки…
Напомним, скандал разгорелся из-за видео, на котором две девочки и их приятель запинывают подростка. Ребенок вопит от боли, пока его сверстники смеются и прыгают по голове своей жертвы. Жители Рыбинска хотят устроить самосуд. Главные действующие лица удалили страницы из соцсетей, но люди советуют им не появляться на улице.
(18+)Не дети, а звери: в Ярославской области девочки-подростки жестоко избили сверстника.
ИСТОЧНИК KP.RU