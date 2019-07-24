2019-07-24T15:18:56+03:00
Общество

Что известно о семьях избивших подростка в Рыбинске девочек

Люди узнают «героинь» видео и советуют им не выходить из дома
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Плохие новости/vk.comФото: Плохие новости/vk.com
Изменить размер текста:

Жители Рыбинска узнают «героинь» видео, на котором жестоко избивают подростка в Рыбинске. Все участники уже известны, отец пострадавшего ребенка написал заявление в полицию, делом заинтересовался следственный комитет.

- Это ужас! Одна из девочек из нашего класса, - пишет Екатерина Цветкова. - Мать не пьяница и не наркоманка, вроде обычная женщина. По поведению девочки всегда было понятно, что это еще цветочки, а вот теперь ягодки…

Напомним, скандал разгорелся из-за видео, на котором две девочки и их приятель запинывают подростка. Ребенок вопит от боли, пока его сверстники смеются и прыгают по голове своей жертвы. Жители Рыбинска хотят устроить самосуд. Главные действующие лица удалили страницы из соцсетей, но люди советуют им не появляться на улице.

(18+)Не дети, а звери: в Ярославской области девочки-подростки жестоко избили сверстника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП в Ярославле: у брагинской девятиэтажки отошла часть фасада
Мусорный полигон на границе Ярославской и Владимирской областей строить не планируют
В Рыбинске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку
В Ярославле контора-должник выплатила долг перед другой фирмой недвижимостью
В Ярославле выявили опасные картодромы
Нового худрука ярославского Волковского театра выберут с помощью конкурса
Во время семейного застолья ярославец украл ключи от авто и угнал его
Мнение ярославцев должны учесть при строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище
В Ярославле мужчина воровал из подъездов целые секции почтовых ящиков
Бывший глава ярославского облизбиркома Денис Васильев досрочно освобожден из колонии
Новый заместитель мэра Ярославля приехал из Перми
Ярославские синоптики прогнозируют в эти выходные шторм
Ярославну, которая прописала в своем доме мигрантов, осудили
В Ярославской области мужчину осудили из-за вырубки лесных насаждений
Ярославцы в шоке от условий в детском лагере «Молодая гвардия»
Для школ в отдаленных районах Ярославской области закупили автобусы
Ярославцу, которого задержали с партией героина, грозит до 10 лет тюрьмы
Во Фрунзенском районе Ярославля в разгар рабочего дня сгорела машина
В Ярославле из-за сработавшей сигнализации чуть не эвакуировали Альтаир
Ярославские чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств
День города в Рыбинске будет посвящен театру: программа мероприятия