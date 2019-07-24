2019-07-24T13:47:24+03:00
Общество

Нового худрука ярославского Волковского театра выберут с помощью конкурса

Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры РФ
Полина ЗАЙЦЕВА
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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 августа 2019 года.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 августа 2019 года.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Нового художественного руководителя театра имени Ф.Волкова в Ярославле выберут по итогам конкурса. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры. Согласно документам, кандидат на должность должен иметь высшее образование в сфере искусства, трехлетний стаж работы главным режиссером либо пятилетний стаж в должности режиссера-постановщика или артиста.

- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 августа 2019 года, - говорится в сообщении министерства. - Очный этап конкурса концепций развития театра состоится 16 августа 2019 года в Минкультуры России.

Конкурс направлен на предложение концепций дальнейшего развития театра. Конкурсанты должны будут представить свое видение развития театра, после чего будут оценены. По итогам голосования будет выбран новый художественной руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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