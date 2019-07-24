Мусорный полигон на границе Ярославской и Владимирской областей строить не планируют

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-24T15:45:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оператор по работе с твердыми бытовыми отходами в Ярославской области опроверг появившиеся недавно слухи о строительстве нового мусорного полигона на границе Ярославской и Владимирской областей. Заместитель генерального директора по строительству головного офиса компании «Хартия» Владислав Харитошин заявил, что ни проектирования, ни тем более строительства комплексов по переработке мусора в этом месте не ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU