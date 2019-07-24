В Ярославле мужчина воровал из подъездов целые секции почтовых ящиков

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-24T12:34:12+03:00

Теперь ему грозит тюрьма

Изменить размер текста: A A

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратились сотрудники управляющей компании. Они рассказали о том, что неизвестные похитили в одном из обсуживаемых домов несколько секций почтовых ящиков.

- В результате проведенных мероприятий установлен ранее не судимый 46-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сумма причиненного ущерба составила 3400 рублей. Расследование дела продолжается. За подобное преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU