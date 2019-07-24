2019-07-24T12:34:12+03:00
Общество

В Ярославле мужчина воровал из подъездов целые секции почтовых ящиков

Теперь ему грозит тюрьма
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сумма причиненного ущерба составила 3400 рублей.Сумма причиненного ущерба составила 3400 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Фрунзенского района Ярославля обратились сотрудники управляющей компании. Они рассказали о том, что неизвестные похитили в одном из обсуживаемых домов несколько секций почтовых ящиков.

- В результате проведенных мероприятий установлен ранее не судимый 46-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сумма причиненного ущерба составила 3400 рублей. Расследование дела продолжается. За подобное преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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