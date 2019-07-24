2019-07-24T11:37:43+03:00
Общество

Бывший глава ярославского облизбиркома Денис Васильев досрочно освобожден из колонии

Вместо шести лет он провел за решеткой пять
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Денис Васильев вышел на свободу на год раньше положенного времени.Денис Васильев вышел на свободу на год раньше положенного времени.
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Бывший глава ярославского облизбиркома Денис Васильев вышел на свободу.

- 12 июля Рыбинский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, а 23 июля это решение вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, Васильева задержали 9 октября 2013 года на Московском проспекте Ярославля с пакетом, в котором находилось 2,7 млн. рублей. По версии следствия, эти деньги он получил в качестве взятки от руководителя ярославской рекламной фирмы за помощь в заключении контракта по информированию населения о предстоящих выборах в облдуму. Общая сумма взятки составляла 4,7 млн. рублей. Первую часть денег Васильев получил чуть раньше. В июне 2014 года прошел суд, который признал Васильева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, бывший глава избирательной комиссии должен был выплатить штраф, равный двукратному размеру взятки - то есть 9,4 млн. рублей.

Срок Денис Васильев отбывал в Рыбинской исправительной колонии №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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