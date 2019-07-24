Ярославские синоптики прогнозируют в эти выходные шторм
Ветер усилится до 17 метров в секунду
Все выходные город будут заливать дожди.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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По данным метеорологов Ярославской области с18 часов 28 июля до шести часов 29 июля на территории региона прогнозируется дождь и порывистый ветер.
- В отдельных районах Ярославской области ожидается усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе Главного и Управления МЧС России по Ярославской области.
Спасатели настоятельно просят граждан быть осторожными. Из-за штормового предупреждения на территории региона прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU