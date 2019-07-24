2019-07-24T09:10:48+03:00
Общество

Ярославские синоптики прогнозируют в эти выходные шторм

Ветер усилится до 17 метров в секунду
Полина ЗАЙЦЕВА
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Все выходные город будут заливать дожди.Все выходные город будут заливать дожди.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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По данным метеорологов Ярославской области с18 часов 28 июля до шести часов 29 июля на территории региона прогнозируется дождь и порывистый ветер.

- В отдельных районах Ярославской области ожидается усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе Главного и Управления МЧС России по Ярославской области.

Спасатели настоятельно просят граждан быть осторожными. Из-за штормового предупреждения на территории региона прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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