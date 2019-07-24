СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-24T08:12:31+03:00

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Ярославну, которая прописала в своем доме мигрантов, осудили. В ходе расследования установлено, что в марте 2019 года 54-летняя женщина попыталась зарегистрировать с своей квартире двух граждан Армении.

- При этом женщина не имела намерения предоставлять мужчинам указанное жилое помещение для проживания, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Свою вину в совершении преступления подсудимая полностью признала, раскаялась в содеянном.

Суд учел материальное положение женщины и взял во внимание то, что она раскаялась. По факту преступления женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU