В Ярославской области мужчину осудили из-за вырубки лесных насаждений

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-24T07:22:47+03:00

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В Мышкинском районе Ярославской области осудили мужчину, который незаконно вырубал лес. Установлено, что преступник в личных интересах рубил деревья, в результате чего зеленым насаждениям был причинен ущерб на 174 тысячи рублей.

- Следственным органом возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Приговором Мышкинского районного суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления.

Преступнику назначено наказание в виде одного года и шести месяц лишения свободы с испытательным сроком один год. Мужчина полностью возместил нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU