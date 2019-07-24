В Ярославской области мужчину осудили из-за вырубки лесных насаждений
Преступник спил деревьев на 174 тысячи
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В Мышкинском районе Ярославской области осудили мужчину, который незаконно вырубал лес. Установлено, что преступник в личных интересах рубил деревья, в результате чего зеленым насаждениям был причинен ущерб на 174 тысячи рублей.
- Следственным органом возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Приговором Мышкинского районного суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления.
Преступнику назначено наказание в виде одного года и шести месяц лишения свободы с испытательным сроком один год. Мужчина полностью возместил нанесенный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU