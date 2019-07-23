Ярославцы в шоке от условий в детском лагере «Молодая гвардия»

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-23T21:12:59+03:00

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Ярославцы в социальных сетях обсуждают фотографии, сделанные в детском лагере «Молодая гвардия». На фото видно, что состояние зданий и территории лагеря находятся в удручающем состоянии.

- На окнах вместо стёкол грязная марля дрягается, все качели сломаны. Беседки в разваленном состоянии, крыша вот-вот упадёт на голову детей, а их там 500 человек, - пишет автор фото. - В павильонах сплошная грязь. Почему разрешают к открытию лагеря в которых вот такие условия?

В Правительстве региона на вопросы и недовольство ярославцев ответили тем, что перед началом сезона лагерь проверялся. Все необходимые заключения о санитарных условиях и нормах безопасности имеются.

ИСТОЧНИК KP.RU