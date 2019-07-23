Для школ в отдаленных районах Ярославской области закупили автобусы

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-23T20:19:53+03:00

Всего было куплено пять транспортных средств

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Для школ, которые находятся в удаленных районах Ярославской области, закуплены новые автобусы. Транспортные средства уже отправлены в Некоузский, Рыбинский и Ярославский муниципальные районы, а также в городской округ Переславль-Залесский.

- Всего было куплено пять ПАЗов, каждый из которых рассчитан на 22 посадочных места, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Всего в региональном парке школьных автобусов более 240 транспортных единиц.

Всего на территории области 369 маршрутов, по которым курсируют школьные автобусы. В целом, с помощью них до учебных учреждений добираются 7392 ученика.

ИСТОЧНИК KP.RU