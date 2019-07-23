Ярославцу, которого задержали с партией героина, грозит до 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-23T19:40:59+03:00

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В Ярославле прокуратура поддержала обвинение по делу 28-летнего местного жителя, которого задержали с крупной партией героина. В ходе расследования установлено, что 4 июня 2019 года неоднократно судимый мужчина договорился через интернет о приобретении наркотика.

- Он забрал запрещенное вещество в одном из подъездов дома, расположенного на территории Красноперекопского района, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Спустя непродолжительное время молодой человек был задержан сотрудниками полиции, приобретенное им наркотическое средство было изъято.

Мужчине вменяют статью «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU