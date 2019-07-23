Ярославцу, которого задержали с партией героина, грозит до 10 лет тюрьмы
В Ярославле прокуратура поддержала обвинение по делу 28-летнего местного жителя, которого задержали с крупной партией героина. В ходе расследования установлено, что 4 июня 2019 года неоднократно судимый мужчина договорился через интернет о приобретении наркотика.
- Он забрал запрещенное вещество в одном из подъездов дома, расположенного на территории Красноперекопского района, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Спустя непродолжительное время молодой человек был задержан сотрудниками полиции, приобретенное им наркотическое средство было изъято.
Мужчине вменяют статью «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU