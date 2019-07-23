2019-07-23T18:34:51+03:00
Происшествия

Во Фрунзенском районе Ярославля в разгар рабочего дня сгорела машина

В результате возгорания автомобиль полностью уничтожен
Полина ЗАЙЦЕВА
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От автомобиля остался только металлический каркас. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.От автомобиля остался только металлический каркас. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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Во Фрунзенском районе Ярославля, на улице 2-я Портовая в разгар рабочего дня сгорела машина. Автомобиль отечественного производства вспыхнул совсем недалеко от городского речного порта.

Ярославцы поделились фотографиями с места происшествия в социальных сетях. К сожалению, на этих кадрах видно, что в результате возгорания машина полностью уничтожена. От автомобиля остался только металлический каркас. На месте работали спасатели, выясняются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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