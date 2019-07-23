В Ярославле из-за сработавшей сигнализации чуть не эвакуировали Альтаир

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-23T18:13:58+03:00

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В социальных сетях ярославцы активно обсуждают скопление пожарных машин у торгового центра «Альтаир». Пользователи переживали, что в гипермаркете произошло возгорание.

- В 13 часов пять минут в МЧС поступило сообщение о возгорании, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – На место выехали 54 человека личного состава и 15 единиц спецтехники.

Такое огромное количество спасателей было отправлено по вызову из-за того, что торговый центр является значимым объектом. К счастью, никакого возгорании на месте не было, просто в «Альтаире» сработала пожарная сигнализация. Спасатели даже не проводили эвакуацию людей.

ИСТОЧНИК KP.RU