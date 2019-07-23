День города в Рыбинске будет посвящен театру: программа мероприятия

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-23T17:15:00+03:00

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Главной темой празднования дня города в Рыбинске названо театральное искусство. Мероприятие, посвященное 948 дню рождения города будет называться «Рыбинский театральный сезон» и состоится 3 августа. Всего на дне города будет действовать восемь различных площадок.

- Первая - это Карякинский парк. Вечером здесь откроется арт-зона с фотосессией, поэты будут читать свои стихи, камерный ансамбль подарит гостям концерт классической музыки. А вторая новая площадка - это улица Стоялая, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Там будут работать ремесленные и съестные ряды, где каждый рыбинец может представить свои изделия. Также здесь будут организованы детская и народная сцены.

На Красной площади для горожан выступят акробаты цирка горных канатоходцев из Дагестана. В честь праздника рыбинский драматический театр откроет свой дворик, где уже создано арт-пространство. Кроме того, актеры покажут детский интерактивный спектакль и подготовят театральные угощения. На Аллее Славы состоится фестиваль самодельных театральных коллективов. Центральным событием Дня города станет театрализованное шествие по улице Крестовой. Ровно в три колонна двинется от ОКЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU