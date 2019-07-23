Пять волонтеров из Ярославля отправятся на международный Meet up «Дух Заполярья»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-23T16:31:59+03:00

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Пять волонтеров из Ярославля отправятся на международный Meet up волонтеров «Дух Заполярья». Это своеобразные учебно-тренировочные сборы эковолонтеров, основанные на программе подготовки «Волонтеров Арктики». Проходить «Дух Заполярья» будет на острове Заячий (река Собь), а также на территории горного массива Рай-Из на Полярном Урале. Участниками meet up'a станут около 100 волонтеров в сфере экологии в возрасте от 18 лет.

- «Дух Заполярья» - это возможность полного погружения в среду, где экологические проблемы превращаются из абстрактного понятия в объективно существующую реальность, а участники - из пассивных слушателей в активных сторонников экологического образа жизни, - говорят организаторы события.

Сборы будут проходить с 5 по 10 августа. Из Ярославской области туда отправятся руководитель волонтерского движения Русского географического общества Ярославской области Илья Дианов, а также его товарищи - Ярослав Водянский, Анна Молчанова, Дарья Молчанова и Ирина Маркова. В поездке они должны приобрести новый опыт и знания, которые, безусловно, пригодятся в дальнейшей волонтерской деятельности.

Напомним, Илья Дианов принимал участие в очистке от мусора необитаемого острова в Арктике и привез оттуда чудесные фото.

ИСТОЧНИК KP.RU