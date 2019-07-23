Из-за футбольного матча в центре Ярославля ограничат движение

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-23T15:12:37+03:00

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В Ярославле 24 июля ограничат движение в центре города - на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова. Об этом сообщили в мэрии города. Причиной станет футбольный матч между местным «Шинником» и ФК «Армавир».

Временное ограничение на остановку и стоянку транспорта здесь введут с 17 часов, на движение – с 18 часов. Действовать ограничения будут до окончания матча.

Власти Ярославля просят жителей отнестись к данной мере с пониманием, заранее продумать маршрут и соблюдать правила движения.

ИСТОЧНИК KP.RU