Ты меня уважаешь? Молодой рыбинец избил соседа по даче черенком от лопаты

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-23T15:15:39+03:00

Парень требовал от мужчины уважения, но, видимо, так его и не получил

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Сразу два штампа: соседские войны и «ты чо, меня не уважаешь?» соединились в истории, произошедшей на днях в Рыбинске. Вернее, на даче под Рыбинском.

Двое мужчин весело выпивали вместе, пока 24-летнему парню не потребовалось, чтобы его 56-летний собутыльник-сосед проявил уважение. Не дождавшись почестей, молодой человек схватил черенок от лопаты и отлупил мужчину, который годится ему в отцы, по голове.

То ли парень действительно так сильно обиделся, то ли просто перестарался, но мужчину пришлось госпитализировать.

Теперь, вероятно, молодого драчуна будут учить уважению в местах не столь отдаленных. На парня завели уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»

ИСТОЧНИК KP.RU