Ты меня уважаешь? Молодой рыбинец избил соседа по даче черенком от лопаты
Сразу два штампа: соседские войны и «ты чо, меня не уважаешь?» соединились в истории, произошедшей на днях в Рыбинске. Вернее, на даче под Рыбинском.
Двое мужчин весело выпивали вместе, пока 24-летнему парню не потребовалось, чтобы его 56-летний собутыльник-сосед проявил уважение. Не дождавшись почестей, молодой человек схватил черенок от лопаты и отлупил мужчину, который годится ему в отцы, по голове.
То ли парень действительно так сильно обиделся, то ли просто перестарался, но мужчину пришлось госпитализировать.
Теперь, вероятно, молодого драчуна будут учить уважению в местах не столь отдаленных. На парня завели уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»
ИСТОЧНИК KP.RU