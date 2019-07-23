Именные ямы: ярославцы назвали выбоины на проспекте Машиностроителей в честь местных чиновников
Ярославцы, видимо, устав ругать ярославские дороги, перешли к иронии. В группе «Дороги Ярославля» в сети «ВКонтакте» появился пост, в котором выбоины на проспекте Машиностроителей назвали бездонными колодцами и присвоили самым выдающимся имена ярославских чиновников.
Яму на светофоре у «Глобуса» в среднем ряду окрестили Владимиром Михайловичем, на перекрестке у торгового центра «Яркий» - Сергеем Юрьевичем, на светофоре у «Яркого» между левой и средней полосой в сторону «Глобуса» - Андреем Евгеньевичем. Участок дороги по направлению в центр города на пересечении проспекта Машиностроителей с улицей Папанина - плато Кибец, а отрезок дороги в районе «Планеты здоровья» - трамплином имени Сироткина.
Участники группы посмеиваются над шуткой и предлагают расширить список.
Между тем, вскоре повод для иронии должен исчезнуть. С 23 июля на проспекте Машиностроителей начнется долгожданный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU