Именные ямы: ярославцы назвали выбоины на проспекте Машиностроителей в честь местных чиновников

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-23T13:48:07+03:00

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Ярославцы, видимо, устав ругать ярославские дороги, перешли к иронии. В группе «Дороги Ярославля» в сети «ВКонтакте» появился пост, в котором выбоины на проспекте Машиностроителей назвали бездонными колодцами и присвоили самым выдающимся имена ярославских чиновников.

Яму на светофоре у «Глобуса» в среднем ряду окрестили Владимиром Михайловичем, на перекрестке у торгового центра «Яркий» - Сергеем Юрьевичем, на светофоре у «Яркого» между левой и средней полосой в сторону «Глобуса» - Андреем Евгеньевичем. Участок дороги по направлению в центр города на пересечении проспекта Машиностроителей с улицей Папанина - плато Кибец, а отрезок дороги в районе «Планеты здоровья» - трамплином имени Сироткина.

Участники группы посмеиваются над шуткой и предлагают расширить список.

Между тем, вскоре повод для иронии должен исчезнуть. С 23 июля на проспекте Машиностроителей начнется долгожданный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU