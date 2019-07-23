2019-07-23T13:48:07+03:00
Общество

Именные ямы: ярославцы назвали выбоины на проспекте Машиностроителей в честь местных чиновников

От критики горожане перешли к иронии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле ямам дали имена чиновников.В Ярославле ямам дали имена чиновников.Фото: Владимир ВОРСОБИН
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Ярославцы, видимо, устав ругать ярославские дороги, перешли к иронии. В группе «Дороги Ярославля» в сети «ВКонтакте» появился пост, в котором выбоины на проспекте Машиностроителей назвали бездонными колодцами и присвоили самым выдающимся имена ярославских чиновников.

Яму на светофоре у «Глобуса» в среднем ряду окрестили Владимиром Михайловичем, на перекрестке у торгового центра «Яркий» - Сергеем Юрьевичем, на светофоре у «Яркого» между левой и средней полосой в сторону «Глобуса» - Андреем Евгеньевичем. Участок дороги по направлению в центр города на пересечении проспекта Машиностроителей с улицей Папанина - плато Кибец, а отрезок дороги в районе «Планеты здоровья» - трамплином имени Сироткина.

Участники группы посмеиваются над шуткой и предлагают расширить список.

Между тем, вскоре повод для иронии должен исчезнуть. С 23 июля на проспекте Машиностроителей начнется долгожданный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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