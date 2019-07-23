2019-07-23T13:43:31+03:00
Общество

В Ярославской области больше чем на 26% увеличилось число туристов

Ярославль и Переславль-Залесский названы лидерами по количеству приехавших туристов
Полина ЗАЙЦЕВА
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С начала 2019 года регион посетили более двух миллионов гостей.С начала 2019 года регион посетили более двух миллионов гостей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области возросло число туристов по сравнению с 2018 годом. Согласно данным, с начала 2019 года регион посетили более двух миллионов гостей, что на более чем на 26% выше, чем за аналогичный период 2018.

- В лидерах по количеству туристов - города Ярославль и Переславль-Залесский, а также Ростовский и Угличский районы, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Основными факторами роста экскурсионного потока в муниципальных образованиях являются проведение событийных мероприятий.

В Правительстве региона отметили, что важным аспектом в привлечении туристов является качество дорог. По словам чиновников, основные участки трасс, соединяющих города Золотого кольца, будут отремонтированы. Забавно то, что один из самых крупных туроператоров уже отказался от данного маршрута из-за ужасного качества дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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