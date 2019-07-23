Из поселения – в колонию: нерадивой матери из Ярославля ужесточили и продлили срок за невыплату алиментов сыну

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-23T13:12:15+03:00

Задолжала она всего 36 тысяч рублей

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Жительница Ярославской области из колонии поселения попадет в колонию общего режима. Она попала туда за то, что не платила алименты своему ребенку. 36-летняя женщина задолжала сыну 36 тысяч рублей.

Жительница Пошехонья отбывала наказание в колонии поселении за уклонение от уплаты алиментов без уважительной причины. И продолжала игнорировать эту свою обязанность.

Суд назначил ей полгода колонии общего режима, приплюсовал неотбытую часть в колонии поселения и отправил женщину за решетку на семь месяцев. Как это заставит заплатить деньги, не сообщается

ИСТОЧНИК KP.RU