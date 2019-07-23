2019-07-23T12:17:39+03:00
Происшествия

Рыбинец нашел в своем огороде огромный артиллерийский снаряд

Опасную находку вывозили во взрывобезопасном контейнере
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Росгвардия Ярославль/vk.comФото: Росгвардия Ярославль/vk.com
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В поселке Великий Мох Рыбинского района Ярославской области произошел переполох: местный житель у себя в огороде нашел огромный артиллерийский снаряд. Ржавая бомба перепугала мужчину, и он тут же сообщил о находке.

На место приехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. Специалисты подтвердили, что это 76-миллиметровый снаряд. Его поместили в специальный взрывобезопасный контейнер и вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

Кстати, в соседней Ивановской области на днях во дворе многоэтажки нашли гранату «Ф-1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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