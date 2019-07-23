2019-07-23T12:17:21+03:00
Общество

В Ярославской области нашли опасный магазин, в котором плохо хранили мясо

По факту выявленных нарушений составлен протокол
Полина ЗАЙЦЕВА
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В торговой точке не велся контроль за температурным режимом хранения мясной и колбасной продукции.В торговой точке не велся контроль за температурным режимом хранения мясной и колбасной продукции.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Переславле-Залесском Ярославской области сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили опасный магазин. Установлено, что в торговой точке не велся контроль за температурным режимом хранения мясной и колбасной продукции.

- Из-за того, что в зале не ведётся контроль и запись температуры хранения мясной продукции в холодильных камерах, нельзя удостоверить отсутствие нарушения условий хранения продукции, установленных её производителем, в течении срока хранения продукции, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

По факту выявленных нарушений в отношении предпринимателя сотрудники службы составили протокол об административном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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