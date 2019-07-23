В воды Ярославля вновь выпустили более 30 тысяч мальков стерляди

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-23T11:25:22+03:00

Рыба отправились в реку в рамках программы по восстановлению экосистемы. Фото: «Главрыбвод».

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В акваторию Волги в Ярославле вновь выпустили партию мальков стерляди. Более 30 тысяч маленьких рыб отправились в реку в рамках программы по восстановлению экосистемы. Специалисты верхневолжский филиала федерального госучреждения «Главрыбвод» выпускали мальков вручную, перед этим взвешивая. Подобные мероприятия будут продолжены на территории региона в течении летнего сезона 2019 года.

Восстановление популяции рыб - очень важная задача. Многие из выпущенных рыбок умирают. Например, на прошлой неделе ярославцы заметили огромное количество мертвой стерляди, которую выбросило на берег из-за неправильной транспортировки.

ИСТОЧНИК KP.RU