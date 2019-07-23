2019-07-23T10:55:06+03:00
Общество

Мэр Рыбинска Денис Добряков попросил епархию снести забор вокруг березовой рощи

И предложил провести повторные слушания
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано в РыбинскеФото: Подслушано в Рыбинске
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Мэр Рыбинска Денис Добряков вмешался в ситуацию со строительством храма вместо березовой рощи в Рыбинске. Градоначальник велел епархии демонтировать забор, пока не будет принято решение о строительстве или не строительстве религиозного объекта.

- Из социальных сетей узнал, что большое количество рыбинцев высказываются против строительства часовни в березовой роще, - сказал мэр. - В такой ситуации предлагаю назначить еще одни публичные слушания, и дать возможность жителям микрорайона обозначить свое мнение. Следите за официальной информацией, приходите на слушания и сами решайте судьбу своего микрорайона.

Напомним, на днях вокруг излюбленного места отдыха рыбинцев появился металлический забор. Землю мэрия выделила под строительство храма Серафимы Вырицкого. Слушания по этому поводу состоялись в прошлом году. На них, по словам мэра, за строительство проголосовали 49 человек. Этого оказалось недостаточно, чтобы выразить мнение всего города – жители категорически против вырубки рощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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