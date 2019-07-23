Психологу из Ярославля приписали связь с шейхом-карликом

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-23T09:25:53+03:00

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Психологу из Ярославля Екатерине Лебедевой приписали связь с арабским шейхом. Причем с очень необычным - карликом. Фото, где русская красавица стоит, взяв за ручку своего «избранника», облетело Интернет. Стали появляться подробности: мол, девушка любит шейха вовсе не за его многомиллионное состояние, а за прекрасные человеческие качества. На россиянку обрушился шквал насмешек и негатива. Правда, саму Екатерину в Интернете упорно называли моделью по имени Изабель. Сначала фото обсуждали за рубежом, но постепенно фейковая история про Екатерину-Изабель докатилась и до России. Героиня скандала, когда узнала о происходящем, испытала недоумение: она не Изабель, да и мужчина на фото - никакой не шейх.

- Он работал портье в отеле в Арабских Эмиратах, где я отдыхала с семьей. В конце нашего отдыха он попросил сфотографироваться с ним. Фотография была сделана на его телефон, - рассказала ярославна телеканалу НТВ.

Екатерина считает, что произошедшее порочит ее репутацию и подумывает, не подать ли ей в суд на отель и его сотрудника.

Фото: НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU