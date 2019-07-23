В Ярославской области мужчина погиб под поездом
ЧП произошло в Рыбинском районе
Мужчина попал под поезд в Рыбинском районе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области мужчина погиб под поездом. Как сообщили в ярославской транспортной прокуратуре, тело было найдено на железнодорожных путях перегона Рыбинск-Пассажирский – Рыбинск-Товарный.
- Ярославская транспортная прокуратура осуществляет надзор за проведением проверки и законностью принятого по ее результатам решения, - сообщили в ведомстве.
Расследование происшествия проводит Северное линейное управление МВД России на транспорте.
Напомним, на двоих жителей Ярославской области завели дела за пьяную езду.
ИСТОЧНИК KP.RU