2019-07-23T08:30:46+03:00
Происшествия

В Ярославской области мужчина погиб под поездом

ЧП произошло в Рыбинском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мужчина попал под поезд в Рыбинском районе.Мужчина попал под поезд в Рыбинском районе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области мужчина погиб под поездом. Как сообщили в ярославской транспортной прокуратуре, тело было найдено на железнодорожных путях перегона Рыбинск-Пассажирский – Рыбинск-Товарный.

- Ярославская транспортная прокуратура осуществляет надзор за проведением проверки и законностью принятого по ее результатам решения, - сообщили в ведомстве.

Расследование происшествия проводит Северное линейное управление МВД России на транспорте.

Напомним, на двоих жителей Ярославской области завели дела за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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