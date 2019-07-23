СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-23T08:30:46+03:00

Мужчина попал под поезд в Рыбинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ярославской области мужчина погиб под поездом. Как сообщили в ярославской транспортной прокуратуре, тело было найдено на железнодорожных путях перегона Рыбинск-Пассажирский – Рыбинск-Товарный.

- Ярославская транспортная прокуратура осуществляет надзор за проведением проверки и законностью принятого по ее результатам решения, - сообщили в ведомстве.

Расследование происшествия проводит Северное линейное управление МВД России на транспорте.

Напомним, на двоих жителей Ярославской области завели дела за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU