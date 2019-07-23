Милота! Крошка альпака родился в ярославском зоопарке

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-23T07:39:01+03:00

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В ярославском зоопарке пополнение. 12 июля здесь на свет появился детеныш альпака — домашнего безгорбого верблюда. Имя малышу еще не придумали. Также пока не решено - останется альпака жить в Ярославле или отправится по обмену в зоопарк другого города.

— Это уже второй детеныш у нас в зоопарке. Старший из малышей — годовалый Пача - переехал в контактный зоопарк в Юбилейном парке. А этот некоторое время будет жить здесь в вольере, кормиться материнским молоком, — рассказала заведующая отделом «Копытные млекопитающие» Марина Галкина.

Напомним, родители малыша - рыжий самец и белая самочка - приехали в Ярославль три года назад из зоопарка Анапы.

Возможно, малыша отправят по обмену в другой город.Фото: Мэрия Ярославля

ИСТОЧНИК KP.RU