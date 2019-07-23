Милота! Крошка альпака родился в ярославском зоопарке
В ярославском зоопарке пополнение. 12 июля здесь на свет появился детеныш альпака — домашнего безгорбого верблюда. Имя малышу еще не придумали. Также пока не решено - останется альпака жить в Ярославле или отправится по обмену в зоопарк другого города.
— Это уже второй детеныш у нас в зоопарке. Старший из малышей — годовалый Пача - переехал в контактный зоопарк в Юбилейном парке. А этот некоторое время будет жить здесь в вольере, кормиться материнским молоком, — рассказала заведующая отделом «Копытные млекопитающие» Марина Галкина.
Напомним, родители малыша - рыжий самец и белая самочка - приехали в Ярославль три года назад из зоопарка Анапы.
Возможно, малыша отправят по обмену в другой город.Фото: Мэрия Ярославля
ИСТОЧНИК KP.RU