На Тверицком пляже в Ярославле соорудили причал для катеров

22 Июль 21:13 2019-07-22T21:13:05+03:00

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Ярославцев, отдыхающих на Тверицком пляже, удивило появление в зоне отдыха причала. Сооружение поставили 22 июля. Некоторые подумали, что причал - дело рук богачей, которые собираются парковать здесь свои яхты. Но оказалось, что конструкцию соорудили сотрудники муниципального учреждения. «Центр гражданской защиты» города Ярославля. В мэрии пояснили, что предназначен причал для стоянки спасательных катеров.

- Необходимость его установки вызвана невысоким уровнем воды в месте расположения спасательного поста на Тверицком пляже, а значит - трудностями в швартовке спасательных плавсредств, - прокомментировали в мэрии. Благодаря наличию временной пристани спасатели смогут максимально оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации на воде, когда дорога каждая минута.

ИСТОЧНИК KP.RU