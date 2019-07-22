2019-07-22T20:54:02+03:00
Общество

Подрядчиков в Ярославле начали штрафовать за срыв сроков ямочного ремонта

Уже выписаны два протокола по 800 тысяч
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Подрядчиков в Ярославле начали штрафовать за срыв сроков ямочного ремонта.Подрядчиков в Ярославле начали штрафовать за срыв сроков ямочного ремонта.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле ямочный ремонт идет с отставанием. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выписало подрядчикам уже два штрафа по 800 тысяч рублей. Об этом 22 июля сообщили на общегородском совещании в мэрии. По словам самих дорожников, причиной задержки стали неблагоприятные погодные условия. Они считают, что на этой неделе работа пойдет быстрее.

Между тем, ямочный ремонт уже проведен на 55 тысячах квадратных метров дорог из 72 тысяч запланированных. С 12 по 19 июля работы проводились на Ленинградском проспекте, улицах 8 Марта, Закгейма, Яковлевской и Университетской, отфрезерованы улицы Кривова, Титова и Ньютона. С 23 июля при благоприятных погодных условиях начнется ямочный ремонт на проспекте Машиностроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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