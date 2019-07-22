В Ярославле пропал 14-летний мальчик с шрамом на брови
В Брагино пропал 14-летний подросток. Егор Трунов ушел из дома 22 июля и с тех пор не вернулся.
Егор был одет во все черное: толстовка без капюшона, кепка, спортштаны, кеды. С собой у подростка был черный с серой вставкой рюкзак.
На вид школьнику 13-14 лет, рост около 160 см. Мальчик славянской внешности, русоволосый, подстрижен коротко. На брови слева шрам.
Ребенка ищут родственники, волонтеры и правоохранители. Следственный отдел по Дзержинскому району Ярославля начал доследственную проверку.
Если вы знаете, где может находиться пропавший мальчик, или видели его после 20 июля, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 8 (4852) 72-22-65; 8(4852) 55-02-02 или "02".
ИСТОЧНИК KP.RU