В Ярославле пропал 14-летний мальчик с шрамом на брови

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-22T16:24:45+03:00

Мальчик ушел из дома в Брагино два дня назад и до сих пор не вернулся

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В Брагино пропал 14-летний подросток. Егор Трунов ушел из дома 22 июля и с тех пор не вернулся.

Егор был одет во все черное: толстовка без капюшона, кепка, спортштаны, кеды. С собой у подростка был черный с серой вставкой рюкзак.

На вид школьнику 13-14 лет, рост около 160 см. Мальчик славянской внешности, русоволосый, подстрижен коротко. На брови слева шрам.

Ребенка ищут родственники, волонтеры и правоохранители. Следственный отдел по Дзержинскому району Ярославля начал доследственную проверку.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мальчик, или видели его после 20 июля, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 8 (4852) 72-22-65; 8(4852) 55-02-02 или "02".

ИСТОЧНИК KP.RU