Ярославцы предпочитают смотреть «Т-34», «Игру престолов» и «Чернобыль»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-22T14:54:52+03:00

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Самыми популярными каналами оказались «РЕН ТВ», «Россия 1» и «Первый канал». А обладатель многомиллионной аудитории НТВ занял лишь четвертое место. Кроме ТВ пользователи смотрят фильмы в онлайн-кинотеатре Amediateka и в разделе с российскими премьерами Start. Судя по рейтингу, абоненты Tele2 чаще всего выбирают отечественные ленты, сообщает пресс-служба компании.

Так, на первом месте по числу просмотров военная драма «Т-34», которая в первый день проката в кинотеатрах собрала рекордные кассовые сборы – 111 млн рублей. На втором месте списка продолжение популярной семейной комедии «Бабушка легкого поведения 2». Главные роли в ленте исполнили Александр Ревва, Дмитрий Нагиев и Михаил Галустян. Замыкает тройку лидеров комедия «Громкая связь» – это российская адаптация европейского комедийного хита «Идеальные незнакомцы». В фильме снялись актеры «Квартета И», Ирина Горбачева и другие популярные артисты. При этом американская комедия «Красотка на всю голову», которая год назад уверенно держалась на втором месте в российском кинопрокате, в рейтинге Tele2 TV попала только лишь на девятую строчку. Если говорить про сериалы, то самой популярной иностранной киносагой стала «Игра престолов»: серии последнего сезона посмотрели более 55 тысяч раз. С небольшим отрывом от этой фантастической истории идет нашумевший многосерийный фильм «Чернобыль», снятый на основе реальных событий. Рейтинг отечественных сериалов возглавила лента «Содержанки», снятая популярным режиссером Константином Богомоловым. Главные роли в ней исполнили Дарья Мороз, София Эрнст и Сергей Бурунов.

Самым популярным мультфильмом стала многосерийная история, известная во всем мире: «Маша и Медведь». Второе место заняла красочная лента «Три богатыря и принцесса Египта», которая в 2018 году получила такие призы премии «Мультимир», как: «Лучший российский анимационный полнометражный фильм» и «Лучшая 2D-графика российского анимационного фильма». Третье место у ленты «Смешарики. Дежавю», являющейся сиквелом мультсериала «Смешарики» про добрых детских героев.

ИСТОЧНИК KP.RU