СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-22T14:31:51+03:00

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Некоторые ярославцы признались, что их смущают женщины за рулем такси. Правда, пассажиров, которые отказались бы от поездки только из-за того, что за рулем автомобиля находится дама, оказалось всего 4%. Таковы данные опроса, проведенного в Ярославле одной из крупных федеральных таксомоторных компаний.

- Любопытно, что среди женщин больше уверенности в том, что лучшие водители — это мужчины. Опрошенные женщины отдавали им предпочтение почти в три раза больше, чем представительницам своего пола, - добавили организаторы опроса.

Между тем, 79% респондентов сообщили, что чувствуют себя в безопасности с дамами за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU