2019-07-22T13:40:26+03:00
Происшествия

Под Ярославлем задержали домушников, которые наворовали с дач на 100 тысяч

Преступники работали группой из трёх человек
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступники собирали металлический лом, а также совершали хищения имущества из сараев, гаражей, домов.Преступники собирали металлический лом, а также совершали хищения имущества из сараев, гаражей, домов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Переславля-Залесского обратилась москвичка, у которой с дачи в в Ярославской области украли вещи. Сотрудники полиции по горячим следам установили личности преступников. Ими оказались 49-летний, 42 и 43-летние жители Московской области.

- Злоумышленники проникли во двор частного дома и из хозяйственной постройки похитили имущество на общую сумму более 35 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчины дали признательные показания и пояснили, что передвигались по территории Переславского района на автомобиле «Соболь», собирали металлический лом, а также совершали хищения имущества из сараев, гаражей, домов.

Установлена причастность мужчин к другим аналогичным кражам. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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