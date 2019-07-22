Россельхознадзор выявил нарушения на молочных предприятиях Ярославской области

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-22T13:43:12+03:00

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства

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На молочных предприятиях Ярославской области нашли нарушения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ярославской области. В период с апреля по июнь 2019 года ведомство провело 20 проверок предприятий, производящих, перерабатывающих и реализующих молоко и молочные продукты.

- Выявлены следующие нарушения: отсутствие ограждения ферм и дезинфекционного барьера либо дезинфекционной установки для транспортных средств; не проведение дезакаризации и дератизации животноводческих помещений; отсутствие учета в хозяйстве больных животных; отсутствие в товарно-транспортных накладных даты и время отгрузки сырого молока; отсутствие ремонта в производственных помещениях; отсутствие пломб на цистернах, - уточнили в Россельхознадзоре.

Кроме того, проверяющие отобрали 36 проб продукции - молока, сметаны, кефира, масла, творога. Образцы отправлены на исследования. Об итогах проверки сообщат позже.

ИСТОЧНИК KP.RU