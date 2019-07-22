2019-07-22T13:23:40+03:00
Общество

В проблемном доме на проспекте Фрунзе в Ярославле выявили дефекты

Новый застройщик обещает завершить строительство в 2021 году
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дольщикам придется подождать еще два года.Дольщикам придется подождать еще два года.Фото: Правительство Ярославской области
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Проблемный дом №77 на проспекте Фрунзе в Ярославле обещают сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. 116 дольщиков этого объекта ждут заселения с 2012 года. Именно тогда началось строительство дома.

- В 2017 году площадка передана от предыдущего застройщика к ЖСК «Фрунзе, 77», созданному дольщиками, а в конце прошлого года между правительством области и ГК «ПИК» подписано соглашение о завершении строительства объекта, - рассказали в правительстве региона.

Сейчас новый застройщик уже вышел на объект. Но обнаружилось, что ограждающие конструкции строения (фасадные панели) не соответствуют техническим и эксплуатационным характеристикам. Их приходится снимать. Вместо этого стены закроют пеноблоками и утеплят теплоизоляционными материалами.

Напомним, в Ярославле в эксплуатацию ввели торгово-развлекательный центр «Волков-плаза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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