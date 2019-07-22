В Ярославле задержали двух наркоторговцев с 30 граммами метадона

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-22T12:00:07+03:00

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В Кировском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 32-летнего и 28-летнего местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков. Во время досмотра у мужчин были найдены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, их отправили на экспертизу.

- В ходе исследования выяснилось, что вещество - это метадон, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Общий вес наркотика составил порядка 30 граммов. Установлено, что подозреваемые причастны к сбыту наркотических средств на территории города.

По факту преступления заведены уголовные дела. Расследование дела продолжается. Мужчины находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU