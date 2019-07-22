2019-07-22T11:21:03+03:00
Общество

Мэр Ярославля Владимир Волков ушел в отпуск

Городом временно управляет его зам Алла Кибец
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэр Ярославля на время отпуска оставил город на своего заместителя Аллу Кибец.Мэр Ярославля на время отпуска оставил город на своего заместителя Аллу Кибец.Фото: Мэрия Ярославля
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Мэр Ярославля Владимир Волков ушел в отпуск. Об этом 22 июля сообщила его первый заместитель Алла Кибец.

- В связи с тем, что Владимир Михайлович находится в отпуске, сегодняшнюю утреннюю планерку проведу я, — пояснила Кибец в начале традиционного еженедельного общегородского совещания в мэрии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Волков будет отдыхать две недели.

Напомним, буквально недавно в Устав Ярославля была внесена поправка, по которой полномочии главы города в период его отсутствия должен исполнять именно первый зам. До этого в документе говорилось, что мэр сам выбирает заместителя, который будет его подменять на период отпуска или больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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