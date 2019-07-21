2019-07-21T16:22:09+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: в Рыбинске русский внедорожник съехал в кювет

ДТП случилось ранним утром
Екатерина РЯБЦЕВА
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На место происшествия приехало 3 сотрудника МЧСНа место происшествия приехало 3 сотрудника МЧСФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В воскресенье, 21 июля, в Рыбинске в 5.20 утра съехал в кювет автомобиль «Нива Шевроле». Это произошло на перекрестке улицы Веденеева и Селиховского шоссе. На место ДТП выезжало МЧС: 3 человека личного состава и 1 единица техники. В результате аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются.

Еще одно ДТП случилось в Ярославле 20 июня 15.30. Автомобили Форд и Лифан столкнулись на проспекте Октября у дома № 22. К счастью, никто не пострадал. На место аварии выезжали 4 сотрудника МЧС и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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