В Ярославской области мужчина угнал автомобиль, который сломался по дороге

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-21T14:09:40+03:00

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В отделение полиции обратился местный житель. Он рассказал, что у него угнали автомобиль «ВАЗ», который был припаркован у дома в деревне Остряковка.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, который дал признательный показания. Угонщик рассказал, что машина в какой-то момент сломалась, а он после этого скрылся.

– В Отделении полиции «Брейтовское» ОМВД России «Некоузский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, – сообщили в ведомстве.

Теперь злоумышленник может попасть за решетку на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU