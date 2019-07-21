Дождь по крышам, дождь по лужам: какая погода ожидает ярославцев
Несмотря на теплую погоду, дожди не прекратятся
При грозе порывы ветра увеличатся до 15 метров в секундуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле продолжается череда летних гроз и дождей. Ближайшие несколько дней погода в регионе будет облачная с прояснениями. В некоторых районах пойдут умеренные кратковременные дожди. При спокойной метеорологической обстановке северо-западный ветер будет дуть 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра увеличатся до 15 метров в секунду.
Ночью ртуть в термометре упадет до 8-13 градусов, а днем температура воздуха станет 18-23 градусов. Метеорологическая видимость установится хорошая: 7000-9000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU