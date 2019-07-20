Перебегал трассу и спровоцировал аварию: под Ростовом произошло крупное ДТП

СЕГОДНЯ 20:37 2019-07-20T20:37:31+03:00

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Утром в субботу, 20 июля, на трассе М8 в Ярославской области произошло крупное ДТП. Около 8 утра под Ростовом столкнулись сразу три автомобиля: «пятнашка», «Сузуки» и «МАН».

Водитель отечественной легковушки остановился на обочине и зачем-то попытался перебежать трассу. Нарушителя хотел пропустить водитель иномарки, для этого ему пришлось резко затормозить. В «Сузуки» влетел грузовик, и джип отбросило в пешехода. «МАН» врезался в ВАЗ и вместе с ним уехал в кювет. По предварительной информации, в аварии пострадали пять человек. Информация уточняется

ИСТОЧНИК KP.RU