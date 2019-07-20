Испугались взрыва газа: в Ярославле произошел пожар в пятиэтажке
Ночью тушили многоэтажный дом в Брагино
Фото: Подслушано Ярославль/vk.com
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Ночью в Дзержинском районе Ярославля произошел пожар. На Тутаевском шоссе загорелась многоэтажка. Огонь вспыхнул в одной из квартир на первом этаже дома №69. По словам местных жителей, пожарные приехали очень быстро.
- Мы испугались, потому что 5 этажей и труба газа, если бы задело, был бы взрыв, - рассказала Татьяна Вернер. - Никто не пострадал . Отдельное спасибо, что пожарная служба, умничка, среагировала моментально.
Как рассказали спасатели, огонь уничтожил только постельное белье. Видимо, хозяин квартиры, где произошел пожар, курил в кровати.
ИСТОЧНИК KP.RU