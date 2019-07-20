2019-07-20T14:56:27+03:00
Общество

В Ярославле ищут зеленоглазую девушку с цветными татуировками на груди

Она перестала выходить на связь с родственниками
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Ориентировка ЯрСпасОриентировка ЯрСпас
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В Ярославле пропала 23-летняя Полина Коростелкина. С 16 июля девушка перестала выходить на связь с родственниками, где она находится сейчас – неизвестно.

Девушка невысокого роста, около 163 см. На вид Полине 20-25 лет, она худощавая и носит короткую модельную стрижку, волосы темно-русые. Цвет глаз – зеленый. Может носить очки. На груди и плечах цветные татуировки.

Если вы знаете, где может находиться Полина, или видели пропавшую девушку после 16 июля, пожалуйста, обратитесь в полицию по телефонам 02, 102 или 112. Также вы можете позвонить волонтерам по номеру горячей линии: 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU

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