Выиграв в Нижнем Новгороде команда «Михалыча» стала лидером ФНЛ

СЕГОДНЯ 22:38 2019-07-19T22:38:12+03:00

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Матч «Шинника» в Нижнем открывал 3-й тур чемпионата ФНЛ. Все остальные команды будут играть в субботу. Потому для ярославской дружины, возглавлявшей таблицу первенства при равенстве очков с другими командами, появился шанс единоличного лидерства. Для этого достаточно было не проиграть. Однако парни «Михалыча» явно были настроены на большее.

Доказательством боевого настроя «Шинника» стала первая четверть часа игрового времени. На третей минуте быстрая на правой бровке позволила юному Ивану Олейникову шикарно навесить в чужую штрафную точно под удар набегавшего Дмитрия Самойлова. Удар получился неотразимым - 1:0.Гол стал холодным душем для хозяев, которые возлагают на сезон большие средства и усилия, но стартовали в нём неудачно.

Не прошло и десяти минут после «душа», а у Нижнего новый. Тот же Олейников в штрафной тонким пасом выкладывает мяч Эльдару Низамутдинова, который мягко поражает ближний угол ворот - 2:0. Ничего себе скорострельность..

От нее даже ранняя успокоенность появилась у ярославцев. Тот же Самойлов под прессинг неудачно теряет мяч, а соперники этим пользуются, пробивая Дмитрия Яшина - 2:1

Однако это было последним успехом хозяев. Ярославцы добавили бдительности и стали внимательнее в обороне. К тому же Александр Побегалов перешёл к игре в пять защитников, что как бы давало хозяевам больше свободы в средней линии и, соответственно, больше инициативы. Атаки хозяев до перерыва были массированными, однако они натыкались на плотную защиту ярославцев и, как всегда, на блестящие действия Яшина.

На второй тайм «Михалыч» вывел своих играть, как говорят, по результату. Работы у Яшина заметно убавилось, хотя у чужих ворот почти не было. Но только до поры. До 83-ей минуты, перед которой Побегалов провел серию замен. И точно «попал в масть»! Едва появившийся на поле Михаил Бакаев поучаствовал во вводе мяча из акта, а далее такие же сменщики Александр Эктов и Сергей Самодин доставляют мяч под удар Алексею Пугину, который «бильярдно» точно попадает в цель впритирку со стойкой - 3:1. Дело сделано!

Удержать счёт для «Шинника» особого труда не составило. Но результат матча принес долгожданное. Впервые за долгое время "Шинник" лидер чемпионата. «Нижний Новгород» - «Шинник» - 1:3(1:2)

ИСТОЧНИК KP.RU