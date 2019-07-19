2019-07-19T22:10:17+03:00
Происшествия

Бегал и махал ножом: в Ярославле мужчина угрожал покупателям магазина

Инцидент произошел в Заволжском районе города
Полина ЗАЙЦЕВА
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К счастью, от рук дебошира никто не пострадал. Фото: охранная организация «Дельта».К счастью, от рук дебошира никто не пострадал. Фото: охранная организация «Дельта».
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В Ярославле 16 июля задержали мужчину, который угрожал ножом сотрудникам и покупателям магазина в Заволжском районе города. По данным, в 14 часов 14 минут на пульт управления охранной организации поступило сообщение от продавщицы торговой точки. После этого на место выехала группа быстрого реагирования.

- Прибыв на место, охранник сразу направился в помещение магазина. Уже внутри он встретил сотрудницу супермаркета, которая испуганно рассказала, что в помещении околачивается пьяный неизвестный, который ведет себя неадекватно - угрожает работникам и посетителям ножом, - рассказали в охранной организации «Дельта». - Найдя мужчину среди стеллажей, боец попытался успокоить его, но тот не реагировал на замечания сотрудника и вел себя агрессивно.

Охраннику пришлось применить приемы борьбы, после чего задержать дебошира с помощью наручников. После этого, в магазин вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. К счастью, от его рук никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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