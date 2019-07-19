В Ярославле полностью затопило переход под железной дорогой на Пятерке
Стоит отметить, что это единственный путь, соединяющий Пятерку и поселок Кармановское
Теперь жители должны пересекать этот участок дороги вплавь. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.
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В Ярославле после череды дождей полностью затопило подземный переход под железной дорогой, который соединяет Пятерку и поселок Кармановское. Стоит отметить, что переход часто используют пенсионеры.
- Бабушки даже обувь снимают чтобы пройти, но по железной решетке босиком передвигаться больно, - пишут ярославцы в социальных сетях. – Воды по щиколотку!
Пользователи также отметили, что переход затопляет очень часто. Помимо отсутствия освещения и бурлящего ручья внутри перехода, который просто закрыли решетками, теперь жители должны пересекать этот участок дороги вплавь.
ИСТОЧНИК KP.RU