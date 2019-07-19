В Ярославле полностью затопило переход под железной дорогой на Пятерке

СЕГОДНЯ 21:33 2019-07-19T21:33:20+03:00

Теперь жители должны пересекать этот участок дороги вплавь. Фото: "Подслушано в Ярославле"\vk.com.

Стоит отметить, что это единственный путь, соединяющий Пятерку и поселок Кармановское

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В Ярославле после череды дождей полностью затопило подземный переход под железной дорогой, который соединяет Пятерку и поселок Кармановское. Стоит отметить, что переход часто используют пенсионеры.

- Бабушки даже обувь снимают чтобы пройти, но по железной решетке босиком передвигаться больно, - пишут ярославцы в социальных сетях. – Воды по щиколотку!

Пользователи также отметили, что переход затопляет очень часто. Помимо отсутствия освещения и бурлящего ручья внутри перехода, который просто закрыли решетками, теперь жители должны пересекать этот участок дороги вплавь.

ИСТОЧНИК KP.RU