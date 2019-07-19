2019-07-19T19:13:31+03:00
Общество

В Мышкине волонтеры проведут косметический ремонт 15 городков

Также ребята приведут в порядок Дом ветеранов
Полина ЗАЙЦЕВА
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На объекты уже вышли 16 добровольцев из России.На объекты уже вышли 16 добровольцев из России.Фото: Правительство Ярославской области
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В Мышкине с 16 июля по 8 августа будет работать международная молодежная трудовая бригада «Перспектива». Волонтеры проведут в городе косметический ремонт 15 детских городков, приведут в порядок служебное помещение Дома ветеранов и помогут одиноким пенсионерам с благоустройством квартир.

- На объекты уже вышли 16 добровольцев из России. Еще семеро - из Испании, Мексики и Китая - присоединятся к ним на следующей неделе, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

К работе волонтерами привлекаются студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, работающая молодежь и представители общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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